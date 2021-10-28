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Тільки для повнолітніх. У Києві ввели обмеження для відвідувачів ТРЦ

Автор: Ирина Гамерская

Карантин у Києві з 1 листопада істотно посилюють. Зокрема, вводяться нові правила для відвідувачів ТРЦ.

Детальніше про нові правила - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як раніше анонсувалося, Київ вирішив обмежити відвідування ТРЦ для неповнолітніх. Так, особи до 18 років можуть зайти в торговий центр тільки в супроводі дорослого. Але при цьому, у дорослого повинен бути сертифікат про вакцинацію (дві дози) або ж тест.

Зазначимо, Київ прийняв рішення про посилення карантину не чекаючи переведення в "червону" зону. Раніше були затверджені правила і столиця чекала рішення держкомісії ТЕБ і НС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що закриють на час жорсткого карантину в Києві, який вводять із 1 листопада.

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