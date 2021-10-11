СOVID-сертификаты в "Дие": какие проблемы могут возникнуть при получении и как их решить

Как получить сертификат при отсутствии биометрических документов

Сгенерировать документ в приложении не удастся. Однако это можно сделать на портале "Дия".

Для этого необходимо перейти на https://diia.gov.ua / и получить СOVID-сертификат с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Как продлить действие международного сертификата

Международные цифровые СOVID-сертификаты выдаются на полгода. Поэтому, чтобы продлить их действие на еще такой же срок, необходимо обновить приложение "Дия" в AppStore или Google Play и заново сгенерировать сертификат.

Он будет действительным 365 дней с даты последней прививки (это касается только сертификатов с полным курсом вакцинации).

Отсутствие номера и серии загранпаспорта в СOVID-сертификате

Такой информации в сертификате не должно быть, ведь сертификат не является проездным документом. Потому как украинцам необходимо иметь с собой оригинал паспорта для пересечения границы.