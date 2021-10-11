СOVID-сертифікати в "Дії": які проблеми можуть виникнути при отриманні та як їх вирішити

Як отримати сертифікат за відсутності біометричних документів

Згенерувати документ у застосунку не вдасться. Однак це можна зробити на порталі "Дія".

Для цього необідно перейти на https://diia.gov.ua/ та отримати СOVID-сертифікат за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Як продовжити дію міжнародного сертифіката

Міжнародні цифрові СOVID-сертифікати видаються на півроку. Тому, щоб продовжити їх дію на ще такий самий термін, необхідно оновити застосунок "Дія" в AppStore або Google Play та наново згенерувати сертифікат.

Він буде дійсним 365 днів від дати останнього щеплення (це стосується лише сертифікатів з повним курсом вакцинації).

Відсутність номеру та серії закордонного паспорта в СOVID-сертифікаті

Такої інформації в сертифікаті не має бути, адже сертифікат не є проїзним документом. Тому як українцям необхідно мати із собою оригінал закордонного паспорта для перетину кордону.