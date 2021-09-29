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Совсем скоро в Украине ежедневно будет более 10 тысяч новых COVID-больных, - Ляшко

Автор: Инна Собора

В Украине скоро значительно увеличится ежедневное количество новых случаев коронавируса. Скоро оно будет превышать 10 тысяч больных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко во время заседание правительства.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Украине продолжает прогнозируемо осложняться.

"Сегодня мы почти пересекли границу в 10 тысяч случаев в день. И к сожалению, это может произойти совсем скоро", - убежден Ляшко.

Он добавил, что на течение эпидемии в значительной степени влияет штамм коронавируса "Дельта".

Напомним, согласно прогнозу НАН, в Украине количество новых COVID-случаев превысит 10 тысяч в начале октября.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Украине подтвердили 9666 новых случаев коронавируса.

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