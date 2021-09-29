RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зовсім скоро в Україні щодня буде більше 10 тисяч нових COVID-хворих, - Ляшко

Автор: Инна Собора

В Україні скоро значно збільшиться щоденна кількість нових випадків коронавірусу. Скоро вона перевищуватиме 10 тисяч хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час засідання уряду.

За його словами, ситуація з поширенням коронавірусу в Україні продовжує прогнозовано ускладнюватися.

"Сьогодні ми майже перетнули межу в 10 тисяч випадків на день. І на жаль, це може статися зовсім скоро", - переконаний Ляшко.

Він додав, що на перебіг епідемії значною мірою впливає штам коронавірусу "Дельта".

Нагдаємо, згідно з прогнозом НАН, в Україні кількість нових COVID-випадків перевищить 10 тисяч на початку жовтня.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу в Україні підтвердили 9666 нових випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олег ЛяшкоКоронавірус