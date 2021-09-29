Зовсім скоро в Україні щодня буде більше 10 тисяч нових COVID-хворих, - Ляшко

В Україні скоро значно збільшиться щоденна кількість нових випадків коронавірусу. Скоро вона перевищуватиме 10 тисяч хворих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час засідання уряду.
За його словами, ситуація з поширенням коронавірусу в Україні продовжує прогнозовано ускладнюватися.
"Сьогодні ми майже перетнули межу в 10 тисяч випадків на день. І на жаль, це може статися зовсім скоро", - переконаний Ляшко.
Він додав, що на перебіг епідемії значною мірою впливає штам коронавірусу "Дельта".
Нагдаємо, згідно з прогнозом НАН, в Україні кількість нових COVID-випадків перевищить 10 тисяч на початку жовтня.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу в Україні підтвердили 9666 нових випадків коронавірусу.