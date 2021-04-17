Для создания общего иммунитета: в Моршине вакцинируют 70% взрослых к 1 мая
Министерство здравоохранения (МОЗ) планирует вакцинировать против коронавируса 70% взрослого населения города Моршин Львовской области. Это должны сделать ориентировочно до 1 мая.
Вакцинация будет проходить в рамках пилотного проекта, целью которого является создание коллективного иммунитета в отдельном населенном пункте. Вопрос его эффективности потом подробнее изучать и анализировать специалисты.
В целом в Моршине проживают 4239 человек, 800 из них - дети до 18 лет. Пока 361 взрослый уже получил первую дозу вакцины.
Поэтому для создания 70% иммунной прослойки для предотвращения распространения COVID-19 среди жителей Моршина необходимо вакцинировать еще 2155 человек.
Запись на прививку против COVID-19 всех желающих осуществляется через семейных врачей и на официальных ресурсах Моршинской городского совета и Моршинской городской больницы.
Напомним, сегодня, 17 апреля, в области развезут первые 29 250 доз вакцины Pfizer. Их поделят поровну - по 1170 доз в каждую из областей и Киев.
Ранее глава Министерства здравохранения Максим Степанов заявил, что по состоянию на сегодня Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин от коронавирус по контрактам.