ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Для создания общего иммунитета: в Моршине вакцинируют 70% взрослых к 1 мая

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 15:07
Для создания общего иммунитета: в Моршине вакцинируют 70% взрослых к 1 мая Фото: в Моршине вакцинируют 70% населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Министерство здравоохранения (МОЗ) планирует вакцинировать против коронавируса 70% взрослого населения города Моршин Львовской области. Это должны сделать ориентировочно до 1 мая.

Такое заявление сделали в пресс-службе Минздрава.

Вакцинация будет проходить в рамках пилотного проекта, целью которого является создание коллективного иммунитета в отдельном населенном пункте. Вопрос его эффективности потом подробнее изучать и анализировать специалисты.

В целом в Моршине проживают 4239 человек, 800 из них - дети до 18 лет. Пока 361 взрослый уже получил первую дозу вакцины.

Поэтому для создания 70% иммунной прослойки для предотвращения распространения COVID-19 среди жителей Моршина необходимо вакцинировать еще 2155 человек.

Запись на прививку против COVID-19 всех желающих осуществляется через семейных врачей и на официальных ресурсах Моршинской городского совета и Моршинской городской больницы.

Напомним, сегодня, 17 апреля, в области развезут первые 29 250 доз вакцины Pfizer. Их поделят поровну - по 1170 доз в каждую из областей и Киев.

Ранее глава Министерства здравохранения Максим Степанов заявил, что по состоянию на сегодня Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин от коронавирус по контрактам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Львовская область вакцинация Вакцина от коронавируса
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19