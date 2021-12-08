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Спад случаев. НАН прогнозирует чуть более 7 тысяч COVID-заражений за сутки к концу месяца

Автор: Анастасия Рокитна

Ученые Национальной академии наук спрогнозировали, какие дальше в Украине будет распространяться коронавирус. Они сообщают о спаде случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз.

Среднее количество новых COVID-случаев в Украине уменьшилась до 10 318 за день, среднее количество летальных случаев - 430 смертей за день в среднем за последнюю неделю.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 9410 (SEIR_U), 8626 (Prophet) в течение недели 8-14 декабря 2021 года и 7677 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - в течение недели 15-21 декабря 2021 года", - говорится в прогнозе.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразился коронавирусом 9371 человек, а умерли - 450.

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