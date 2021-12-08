Спад випадків. НАН прогнозує трохи більше 7 тисяч COVID-заражень на добу до кінця місяця

Вчені Національної академії наук спрогнозували, які далі в Україні буде поширюватись коронавірус. Вони повідомляють про спад випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прогноз .

Середня кількість нових COVID-випадків в Україні зменшилася до 10 318 осіб на день, середня кількість летальних випадків - 430 смертей на день у середньому за останній тиждень.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 9410 (SEIR_U), 8626 (Prophet) протягом тижня 8-14 грудня 2021 року та 7677 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - протягом тижня 15-21 грудня 2021 року", - йдеться у прогнозі.