Спад случаев. В Украине более 4 тысяч новых COVID-заражений и менее 200 смертей за сутки

За сутки госпитализировали 1456 человек; летальных исходов - 188; выздоровели - 9 966 человек.

Протестировали методом ПЦР - 11 639 человек, методом ИФА - 2882, экспресс-тестами - 15 156. Больше всего новых случаев за сутки в Киеве, Одесской и Волынской областях.

За все время пандемии заболели - 3 563 165 человек; выздоровели - 3 205 879 человек; летальных случаев - 91 215.