Спад випадків. В Україні більше 4 тисяч нових COVID-заражень та менше 200 смертей за добу

В Україні зафіксували більше 4 тисяч нових випадків коронавірусу та менше 200 смертей за добу. Одужали за вчора 9 966 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення МОЗ.
За добу госпіталізували 1456 осіб; летальних випадків - 188; одужали - 9 966 осіб.
Протестували методом ПЛР - 11 639 осіб, методом ІФА - 2882, експрес-тестами - 15 156. Найбільше нових випадків за добу в Києві, Одеській та Волинській областях.
За весь час пандемії захворіли - 3 563 165 осіб; одужали - 3 205 879 осіб; летальних випадків - 91 215.