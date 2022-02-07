UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Спад случаев. В Украине за сутки заразились коронавирусом менее 24 тысяч человек

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за сутки заразились коронавирусом меньше 24 тысяч человек, а умерли - 115. Больше всего новых заражений во Львовской области и Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине госпитализировали 2699 человек; летальных исходов - 115; выздоровели - 5 024 человека. Протестировали методом ПЦР - 40 818 человек, методом ИФА - 2618, экспресс-тестами - 30 647.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 307 437 человек; выздоровели - 3 681 092 человек; летальных случаев - 101 392.

Больше всего новых заражений за сутки во Львовской области (2122), а также в Киеве (2266).

Напомним, 5 февраля в Украине было обнаружено еще почти 28 000 новых случаев коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус