Спад випадків. В Україні за добу заразились коронавірусом менше 24 тисяч людей

В Україні за добу заразились коронавірусом менше 24 тисяч людей, а померли - 115. Найбільше нових заражень в Львівській області та Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
В Україні госпіталізували 2 699 осіб; летальних випадків - 115; одужали - 5 024 особи. Протестували методом ПЛР - 40 818 осіб, методом ІФА - 2618, експрес-тестами - 30 647.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 307 437 осіб; одужали - 3 681 092 осіб; летальних випадків - 101 392.
Найбільше нових заражень за добу у Львівській області (2122), а також в Києві (2266).
Нагадаємо, 5 лютого в Україні виявили ще майже 28 000 нових випадків коронавірусу.