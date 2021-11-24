Спад заболеваемости. В НАН прогнозируют до 10 тысяч суточных COVID-случаев в декабре
В Национальной академии наук Украины прогнозируют в стране по 10 284 суточных случаев заражений коронавирусом. Такую динамику следует ожидать в начале декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН.
Согласно данным НАН, среднее количество новых заражений в Украине уменьшилось до 15 484 человек в день, а среднее количество летальных случаев составляет 619 смертей в день в среднем за последнюю неделю.
"Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равняться 13830 (SEIR_U), 13053 (Prophet) в течение недели 24-30 ноября 2021 года и 11377 (SEIR_U), 10284 (Prophet) - в течение недели 1-7 декабря 2021 года",- говорится в обзоре.
Отметим, Национальная академия наук Украины заявила, что пик смертности от COVID-19 в Украине уже пройден.
Напомним, по данным НАН, по сравнению с пиковыми значениями, количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, новых выявлений уменьшилось на 30%, занятых коек в больницах - на 19%, суточные госпитализации уменьшились на 30%, смертность - на 9%.