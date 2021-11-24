Спад захворюваності. У НАН прогнозують до 10 тисяч добових COVID-випадків у грудні

У Національній академії наук України прогнозують в країні по 10 284 добових випадків заражень коронавірусом. Таку динаміку слід очікувати на початку грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд епідеміологічної ситуації, опублікованій на сайті НАН.

Відповідно до даних НАН, середня кількість нових заражень в Україні зменшилася до 15 484 осіб на день, а середня кількість летальних випадків становить 619 смертей на день у середньому за останній тиждень.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 13830 (SEIR_U), 13053 (Prophet) протягом тижня 24-30 листопада 2021 року та 11377 (SEIR_U), 10284 (Prophet) - протягом тижня 1-7 грудня 2021 року", - йдеться в огляді.