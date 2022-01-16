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Спад заражений. В Украине зафиксировали более 6 тысяч новых COVID-случаев

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 6 379 новых случаев коронавирусной болезни. Из них заразились COVID 503 ребенка и 92 медработника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Больше всего заражений выявили во Львовской области (625), Сумской области (455), Тернопольской области (397) и г. Киеве (403).

В частности, за вчера госпитализированы с коронавирусом - 1957 человек, умерли от болезни - 88, а выздоровели - 2 359.

Вместе с тем, всего осуществлено тестирований в сутки - 43 701. Из которых методом ПЦР - 20 309, методом ИФА - 3 038 и экспресс-тестами на антиген - 20 354.

Таким образом, за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом - 3 754 458 человек, выздоровели от болезни - 3 553 642, умерли - 98 283. А проведено ПЦР-тестирований - 17 168 201.

Напомним, недавно в Киевской школе экономики спрогнозировали, когда в Украине начнется рост COVID-заражений.

Добавим, как заявили в Национальной академии наук, в Украине началась новая, четвертая волна коронавируса.

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