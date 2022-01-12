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В Украине начинается новая волна коронавируса, - НАН

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Среда 12 января 2022 02:01
В Украине начинается новая волна коронавируса, - НАН Фото: в Украине начинается новая волна коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Украине начинается новая волна COVID. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на анализ ученых Национальной академии наук Украины.

В Украине увеличились объемы тестирования и положительность тестов.

Среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) в течение недели 12-18 января 2022 года и 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) - в течение недели 19-25 января", - говорится в сообщении.

В Украине начинается новая волна коронавируса, - НАН

Наблюдаемая летальность выросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-недельной давности.

Такой рост произошел преимущественно за счет изменений в возрастной структуре больных и не имеет отношения к патогенным свойствам вируса. В последние 3-5 дней среди больных возросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет.

В Украине начинается новая волна коронавируса, - НАНВ Украине начинается новая волна коронавируса, - НАН

Украина следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени. Так как начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных.

"Сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии. Согласно данным о заразности штамма "Омикрон" и эпидемических тенденций ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. Открытие школ после каникул и сезонность могут существенно повлиять на динамику эпидемии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украине не удастся избежать новой волны коронавируса из-за стремительного распространения нового штамма "Омикрон" и отмечал, что она ожидается уже в начале 2022 года.

Добавим, в свою очередь главный санитарный врач Игорь Кузин допустил возможность введения локдауна в Украине из-за "Омикрона".

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине.

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