Спецпосланник ВОЗ по COVID: большинство стран вступают в "очень-очень темный период"

Он отметил, что сейчас пандемия во всем мире "ускоряется быстрее, чем когда-либо".

"Есть несколько стран, которые могут продемонстрировать значительно более низкий уровень заболеваемости и они на самом деле чувствуют облегчение, но большинство стран мира переходит в очень, очень темный период", - сказал Набарро.

Он считает, что главная причина этого периода заключается в отсутствии полных данных, поскольку все больше пандемия распространяется в местах, где тестирование недоступно, а потому показатели по заболеваемости являются значительно заниженными.

"Это больше, чем когда-либо, это более жестоко, чем когда-либо, и это вызывает как никогда большое беспокойство, это плохая фаза", - констатировал Набарро.