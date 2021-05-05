Спецпосланець ВООЗ щодо COVID: більшість країн вступають в "дуже-дуже темний період"

Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.
Про це він розповів ефірі BBC Radio, передає The Guardian.
Він зазначив, що зараз пандемія в усьому світі "прискорюється швидше, ніж будь-коли".
"Є декілька країн, які можуть продемонструвати значно нижчий рівень захворюваності і вони насправді відчувають полегшення, але більшість країн світу переходить у дуже, дуже темний період", - сказав Набарро.
Він вважає, що головна причина цього періоду полягає у відсутності повних даних, оскільки дедалі більше пандемія поширюється в місцях, де тестування недоступне, а тому показники щодо захворюваності є значно заниженими.
"Це більше, ніж будь-коли, це жорстокіше, ніж будь-коли, і це викликає як ніколи велике занепокоєння, це погана фаза", - констатував Набарро.
Нагадаємо, раніше глава Панамериканського регіонального відділення ВООЗ Карісса Етьєн заявила, що пандемія коронавірусу не закінчилася. Навпаки, останнім часом фіксують прискорення темпів поширення хвороби.