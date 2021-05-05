Спецпосланець ВООЗ щодо COVID: більшість країн вступають в "дуже-дуже темний період"

Він зазначив, що зараз пандемія в усьому світі "прискорюється швидше, ніж будь-коли".

"Є декілька країн, які можуть продемонструвати значно нижчий рівень захворюваності і вони насправді відчувають полегшення, але більшість країн світу переходить у дуже, дуже темний період", - сказав Набарро.

Він вважає, що головна причина цього періоду полягає у відсутності повних даних, оскільки дедалі більше пандемія поширюється в місцях, де тестування недоступне, а тому показники щодо захворюваності є значно заниженими.

"Це більше, ніж будь-коли, це жорстокіше, ніж будь-коли, і це викликає як ніколи велике занепокоєння, це погана фаза", - констатував Набарро.