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Спецпосланець ВООЗ щодо COVID: більшість країн вступають в "дуже-дуже темний період"

Автор: Андрій Василюк

Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.

Про це він розповів ефірі BBC Radio, передає The Guardian.

Він зазначив, що зараз пандемія в усьому світі "прискорюється швидше, ніж будь-коли".

"Є декілька країн, які можуть продемонструвати значно нижчий рівень захворюваності і вони насправді відчувають полегшення, але більшість країн світу переходить у дуже, дуже темний період", - сказав Набарро.

Він вважає, що головна причина цього періоду полягає у відсутності повних даних, оскільки дедалі більше пандемія поширюється в місцях, де тестування недоступне, а тому показники щодо захворюваності є значно заниженими.

"Це більше, ніж будь-коли, це жорстокіше, ніж будь-коли, і це викликає як ніколи велике занепокоєння, це погана фаза", - констатував Набарро.

Нагадаємо, раніше глава Панамериканського регіонального відділення ВООЗ Карісса Етьєн заявила, що пандемія коронавірусу не закінчилася. Навпаки, останнім часом фіксують прискорення темпів поширення хвороби.

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