Спикер парламента Эстонии заразился COVID-19

"По словам Ратаса, на этой неделе он ежедневно сдавал экспресс-тесты, которые оказались отрицательными. Сегодня утром председатель Центристской партии получил положительный результат экспресс-теста", - пишет издание.

Как стало известно, в прошлую пятницу, 10 декабря, тест одного из членов его семьи оказался положительным. Всю неделю он делал экспресс-тесты, которые были отрицательными, однако ситуация изменилась в четверг вечером, 16 декабря.

Ратас утверждает, что у него нет никаких симптомов..

"На сегодняшний день я работаю в домашнем офисе. Чувствую себя хорошо, но за своим здоровьем внимательно слежу", уточнил он.

Первую дозу вакцины Pfizer председатель парламента получил в мае. На прошлой неделе он сделал прививку бустерной дозой.