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Спикер парламента Эстонии заразился COVID-19

Автор: Ольга Белей

Председатель парламента Эстонии и лидер правящей партии Юри Ратас заявил, что получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. С прошлой субботы он находится на самоизоляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

"По словам Ратаса, на этой неделе он ежедневно сдавал экспресс-тесты, которые оказались отрицательными. Сегодня утром председатель Центристской партии получил положительный результат экспресс-теста", - пишет издание.

Как стало известно, в прошлую пятницу, 10 декабря, тест одного из членов его семьи оказался положительным. Всю неделю он делал экспресс-тесты, которые были отрицательными, однако ситуация изменилась в четверг вечером, 16 декабря.

Ратас утверждает, что у него нет никаких симптомов..

"На сегодняшний день я работаю в домашнем офисе. Чувствую себя хорошо, но за своим здоровьем внимательно слежу", уточнил он.

Первую дозу вакцины Pfizer председатель парламента получил в мае. На прошлой неделе он сделал прививку бустерной дозой.

Напомним, 16 декабря кронпринцесса Дании Мэри заболела коронавирусной инфекцией. Она находится на самоизоляции во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге.

Отметим, 9 декабря премьер-министр Финляндии Санна Марин отказались от рекомендаций избегать тесных контактов с другими людьми после заражения COVID-19. Вместо этого она посетила вечеринку в ночном клубе.

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