Срок карантина сократили вдвое: Румыния ослабила правила для невакцинированных туристов

В понедельник, 31 января, Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии (CNSU) принял решение о сокращении карантина для невакцинированных туристов. Срок обязательной изоляции урезали вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Journal .

Теперь прибывающие в страну путешественники будут обязаны пройти пятидневную изоляцию по приезду. Карантин обязателен для невакцинированных туристов, для тех, кто не имеет отрицательного ПЦР-теста или не переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.

От карантина в Румынии освобождены дети до 12 лет, лица, находящиеся транзитом в Румынии, и те, которые покинут страну в течение 24 часов после въезда, дипломаты, пилоты, школьники, студенты, граждане Румынии.