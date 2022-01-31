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Термін карантину скоротили вдвічі: Румунія послабила правила для невакцинованих туристів

Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 31 січня, Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії (CNSU) прийняв рішення про скорочення карантину для невакцинованих туристів. Термін обов'язкової ізоляції урізали вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania Journal.

Тепер мандрівники, які прибувають до країни, будуть зобов'язані пройти п'ятиденну ізоляцію після приїзду. Карантин обов'язковий для невакцинованих туристів, для тих, хто не має негативного ПЛР-тесту або не перехворів на COVID-19 протягом останніх шести місяців.

Від карантину в Румунії звільнені діти до 12 років, особи, які перебувають транзитом у Румунії, та ті, що залишать країну протягом 24 годин після в'їзду, дипломати, пілоти, школярі, студенти, громадяни Румунії.

Нагадаємо, уряд Філіппін спрощує правила прикордонного контролю для вакцинованих іноземних туристів.

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