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Срок до ноября. Учителей без прививки начнут отстранять от работы

Автор: Мария Кучерявец

В Украине невакцинированных от коронавируса сотрудников образовательных учреждений не будут допускать к работе. Отстранение начнется уже с ноября текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Так, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

"Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей", - подчеркнул Ляшко.

Какими вакцинами сейчас можно привиться в Украине

  • CoronaVac (интервал между дозами составляет 28 дней),
  • Pfizer (интервал между дозами составляет 21-28 дней),
  • AstraZeneca (интервал между дозами составляет от 4 до 12 недель).

Напомним, недавно министр здравоохранения утвердил перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19.

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