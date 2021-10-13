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Термін до листопада. Вчителів без щеплення почнуть відстороняти від роботи

Автор: Марія Кучерявець

В Україні невакцинованих від коронавірусу працівників освітніх закладів не допускатимуть до роботи. Відсторонення розпочнеться вже з листопада поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Так, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко, якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

"Вакцинація для освітян є можливістю не лише продовжувати працювати та надавати якісні знання учням. У першу чергу йдеться про захист свого життя та здоров’я, безпеку дітей", - наголосив Ляшко.

Якими вакцинами наразі можна щепитися в Україні

  • CoronaVac (інтервал між дозами становить 28 днів),
  • Pfizer (інтервал між дозами становить 21-28 днів),
  • AstraZeneca (інтервал між дозами становить від 4 до 12 тижнів).

Нагадаємо, нещодавно міністр охорони здоров'я затвердив перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації від COVID-19.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинВакцина від коронавірусу