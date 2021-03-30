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США і ще 13 країн висловили занепокоєння доповіддю ВООЗ про коронавірус

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 30 березня 2021 21:46
США і ще 13 країн висловили занепокоєння доповіддю ВООЗ про коронавірус Фото: люди в масках (freepik)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати, Австралія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Ізраїль, Японія, Латвія, Литва, Норвегія, Республіка Корея, Словенія і Великобританія заявили стурбованість у зв'язку з доповіддю експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я про походження коронавірусу. Країни закликають провести детальний аналіз ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба Державного департаменту США.

"Ми приєднуємося до вираження загальної стурбованості у зв'язку з недавнім дослідженням, проведеним ВООЗ в Китаї, і водночас наголошуємо на важливості спільної роботи по розробці і використанню ефективної міжнародної оцінки таких спалахів невідомого походження в майбутньому", - йдеться в заяві.

Крім того, наголошується, що місія ВООЗ має вирішальне значення для просування цілей глобальної охорони здоров'я.

У своїй заяві країни стверджують, що ВООЗ нібито не представила дані у повному вигляді, а міжнародне експертне дослідження COVID-19 було проведено пізно, багато зразки були загублені.

Держави настійно закликають провести подібний аналіз ситуації у другій фазі. Вони звертаються до інших країн для підтвердження прихильності цієї мети.

У документі також підкреслюється, що створення незалежного колективу вчених, покликаних визначити справжню причину виникнення інфекції, дозволить уникнути подібних помилок у майбутньому.

Нагадаємо, сьогодні ВООЗ опублікувала доповідь про походження коронавірусу. Документ підготовлений за підсумками роботи місії в Китаї.

Крім того, ВООЗ не виключає, що коронавірус міг з'явитися за межами Китаю. І потрапити в країну вже після того, як з'явився десь в іншому місці. Досі в організації допускають всі можливі варіанти його походження.

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