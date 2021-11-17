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В США хотят инвестировать миллиарды долларов в производство COVID-вакцин

Автор: Иванна Шовкун

Соединенные Штаты Америки планируют инвестировать миллиарды долларов в расширение мощностей по производству вакцины против коронавируса. Такое решение приняли власти после давления со стороны активистов с требованием увеличить поставки COVID-вакцин в более бедные страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Инвестиции в производство вакцины являются частью частно-государственного партнерства, направленного на удовлетворение потребностей в вакцинах стран всего мира, а также для подготовки к будущим пандемиям", - отметил представитель Белого дома Джефф Зиентс.

Сумма инвистиций в вакцины против коронавируса оценивается в несколько миллиардов долларов и будет оплачена из средств американского плана спасения президента США Джо Байдена, подписанного в марте 2021 года.

"Речь идет об обеспечении расширенных возможностей против вариантов Covid, а также о подготовке к следующей пандемии", - сказал доктор Дэвид Кесслер.

Напомним, в США уже на этой неделе могут разрешить бустерные дозы вакцин от коронавируса для всех взрослых.

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Соединенные Штаты АмерикиВакцина