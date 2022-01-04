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В США назвали редкие симптомы "Омикрона": нужно срочно обратиться в больницу

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США, Вторник 04 января 2022 06:44
В США назвали редкие симптомы "Омикрона": нужно срочно обратиться в больницу Фото: CDC назвали редкие симптомы "Омикрона", которые опасны для жизни (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В США центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) назвал редкие симптомы штамма коронавируса "Омикрон", при которых следует как можно быстрее обратиться в больницу. Отмечается, что это симптомы не возникают при других штаммах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mirror.

Как известно, основными симптомами обычного коронавируса являются высокая температура, постоянный кашель и потеря или изменение чувства вкуса или запаха.

Новый вариант "Омикрон" больше похож на обычную простуду, с симптомами, которые пациенты и врачи часто описывают как "легкие".

Однако CDC заявляет, что люди с "Омикроном" сообщают о широком спектре симптомов помимо трех основных. К ним относятся и признаки, которые говорят о серьезной угрозе жизни пациента и при которых нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Один из таких симптомов "Омикрона" проявляется на коже, губах и ногтях - нужно остерегаться бледной, серой или синей кожи в зависимости от оттенка нашей кожи. В CDC предупредили, что это может указывать на низкий уровень кислорода в крови.

Также к опасным признакам "Омикрона" относится затрудненное дыхание, постоянная боль или давление в груди, спутанность сознания и неспособность проснуться или бодрствовать.

Все эти признаки CDC охарактеризовал как "предупреждающие знаки", при которых нам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, что при "Омикроне" также гибнут люди. В Южной корее зафиксировали два таких случая. Погибли два пожилых человека.

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