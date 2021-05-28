В США "очень подробно" рассматривают введение COVID-паспортов

Администрация президента США Джо Байдена "очень подробно рассматривает" возможность введения паспортов вакцинации для поездок в США. Там считают, что такой документ должен быть доступен каждому.

Об этом 28 мая заявил министр национальной безопасности Алехандро Майоркас, передает ABC.

Майоркас заявил, что одним из руководящих принципов течение пандемии коронавируса является "ценность разнообразия, справедливости, инклюзивности и обеспечение того, чтобы любой паспорт, который мы предоставляем о вакцинации, был доступным для всех, и чтобы никто не был лишен права". При этом он подчеркнул, что каждому "следует делать прививки".