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У США "дуже детально" розглядають запровадження COVID-паспортів

Автор: Андрій Василюк

Адміністрація президента США Джо Байдена "дуже детально розглядає" можливість запровадження паспортів вакцинації для поїздок до та з США. Там вважають, що такий документ має бути доступний кожному.

Про це 28 травня заявив міністр національної безпеки Алехандро Майоркас, передає ABC.

Майоркас заявив, що одним з керівних принципів протягом пандемії коронавірусу є "цінність різноманітності, справедливості, інклюзивності та забезпечення того, щоб будь-який паспорт, який ми надаємо щодо вакцинації, був доступним для всіх, і щоб ніхто не був позбавлений права".

При цьому він наголосив, що кожному "слід робити щеплення".

Нагадаємо, в липні в ЄС планують запустити систему covid-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які прищепилися від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами. Поки таких вакцин в ЄС чотири-Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

Влада Хорватії оголосила про успішне тестування європейського covid-паспорта. Найближчим часом будуть визначені правила їх видачі та застосування.

28 травня в Данії вже відбувся запуск цифрового паспорта вакцинації. Він також діятиме на території ЄС з 1 липня.

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