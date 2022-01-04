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В США одобрили бустеры для подростков и некоторых детей

Автор: Наталья Скороход

В США одобрили бустерные дозы вакцины от коронавируса для подростков с 12 до 15 лет и некоторых категорий детей. Соответствующее заявление сделало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FDA

FDA внесло изменения в разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса.

Теперь вакцину разрешили для использования однократной бустерной дозы, включив ее применение у лиц в возрасте от 12 до 15 лет.

Время между первичной вакцинации (двумя дозами) и бустером сократили до пяти месяцев для людей от 12 лет и старше.

Также бустерную дозу вакцины Pfizer теперь будут вводить детям с ослабленным иммунитетом в возрасте от 5 до 11 лет.

FDA отмечает, что в принятии решения ориентировались на

икаких новых опасений по поводу безопасности не возникло у населения Израиля, насчитывающего более 4,1 миллиона человек в возрасте 16 лет и старше, получивших бустерную дозу по крайней мере через пять месяцев после завершения серии первичной вакцинации.

"Дети в возрасте от 5 до 11 лет,

Детям, которые третья доза вакцины не требуется, но FDA продолжит изучать данные.

Напомним, что в США много детей попали в больницы из-за штамма коронавируса "Омикрон". При этом многие из них не были вакцинированы вообще.

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Соединенные Штаты АмерикиКоронавирусВакцинация