В США одобрили бустеры для подростков и некоторых детей

FDA внесло изменения в разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса.

Теперь вакцину разрешили для использования однократной бустерной дозы, включив ее применение у лиц в возрасте от 12 до 15 лет.

Время между первичной вакцинации (двумя дозами) и бустером сократили до пяти месяцев для людей от 12 лет и старше.

Также бустерную дозу вакцины Pfizer теперь будут вводить детям с ослабленным иммунитетом в возрасте от 5 до 11 лет.

FDA отмечает, что в принятии решения ориентировались на

икаких новых опасений по поводу безопасности не возникло у населения Израиля, насчитывающего более 4,1 миллиона человек в возрасте 16 лет и старше, получивших бустерную дозу по крайней мере через пять месяцев после завершения серии первичной вакцинации.

"Дети в возрасте от 5 до 11 лет,

Детям, которые третья доза вакцины не требуется, но FDA продолжит изучать данные.