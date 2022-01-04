У США схвалили бустери для підлітків і деяких дітей

FDA внесло зміни в дозвіл на використання в надзвичайних ситуаціях вакцини Pfizer-biontech від коронавірусу.

Тепер вакцину дозволили для використання одноразової бустерної дози, включивши її застосування осіб віком від 12 до 15 років.

Час між первинною вакцинацією (двома дозами) і бустером скоротили до п'яти місяців для людей від 12 років і старше.

Також бустерну дозу вакцини Pfizer тепер будуть вводити дітям з ослабленим імунітетом у віці від 5 до 11 років.

FDA зазначає, що в ухваленні рішення орієнтувалися на

нових побоювань з приводу безпеки не виникло у населення Ізраїлю, що налічує понад 4,1 мільйона осіб у віці 16 років і старше, які отримали бустерну дозу принаймні через п'ять місяців після завершення серії первинної вакцинації.

"Діти віком від 5 до 11 років,

Дітям, які третя доза вакцини не потрібна, але FDA продовжить вивчати дані.