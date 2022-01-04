У США схвалили бустери для підлітків і деяких дітей

У США схвалили бустерні дози вакцини від коронавірусу для підлітків з 12 до 15 років і деяких категорій дітей. Відповідну заяву зробило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FDA
FDA внесло зміни в дозвіл на використання в надзвичайних ситуаціях вакцини Pfizer-biontech від коронавірусу.
Тепер вакцину дозволили для використання одноразової бустерної дози, включивши її застосування осіб віком від 12 до 15 років.
Час між первинною вакцинацією (двома дозами) і бустером скоротили до п'яти місяців для людей від 12 років і старше.
Також бустерну дозу вакцини Pfizer тепер будуть вводити дітям з ослабленим імунітетом у віці від 5 до 11 років.
FDA зазначає, що в ухваленні рішення орієнтувалися на
нових побоювань з приводу безпеки не виникло у населення Ізраїлю, що налічує понад 4,1 мільйона осіб у віці 16 років і старше, які отримали бустерну дозу принаймні через п'ять місяців після завершення серії первинної вакцинації.
"Діти віком від 5 до 11 років,
Дітям, які третя доза вакцини не потрібна, але FDA продовжить вивчати дані.
Нагадаємо, що у США багато дітей потрапили до лікарень через штам коронавірусу "Омікрон". При цьому багато з них не були вакциновані взагалі.