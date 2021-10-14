В США одобрили ревакцинацию вакциной Moderna

Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) одобрило использование вакцины Moderna для ревакцинации. Правда, для этого потребуется только половина дозы вакцины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
В США решили, что для лучшей защиты от коронавируса для пожилых людей и для людей из категории риска, достаточно только половины дозы вакцины Moderna.
Напомним, что компания Moderna не будет делиться формулой вакцины. Однако в компании пообещали увеличить производство вакцин для того, чтоб победить коронавирус во всем мире.