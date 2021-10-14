У США схвалили ревакцинацію вакциною Moderna

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в США (FDA) схвалило використання вакцини Moderna для ревакцинації. Правда, для цього буде потрібно тільки половина дози вакцини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
У США вирішили, що для кращого захисту від коронавірусу для літніх людей і для людей з категорії ризику, достатньо тільки половини дози вакцини Moderna.
Нагадаємо, що компанія Moderna не буде ділитися формулою вакцини. Однак у компанії пообіцяли збільшити виробництво вакцин для того, щоб перемогти коронавірус у всьому світі.