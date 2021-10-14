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У США схвалили ревакцинацію вакциною Moderna

Автор: Наталья Скороход

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в США (FDA) схвалило використання вакцини Moderna для ревакцинації. Правда, для цього буде потрібно тільки половина дози вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У США вирішили, що для кращого захисту від коронавірусу для літніх людей і для людей з категорії ризику, достатньо тільки половини дози вакцини Moderna.

Нагадаємо, що компанія Moderna не буде ділитися формулою вакцини. Однак у компанії пообіцяли збільшити виробництво вакцин для того, щоб перемогти коронавірус у всьому світі.

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