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США передали Украине почти 500 000 доз вакцины от COVID-19

Фото: США передали Украине вакцину от коронавируса (twitter.com/StateDept)
Автор: Илона Свиридова

Соединенные Штаты Америки (США) передали Украине почти 500 000 доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Государственного департамента США.

"Мы гордимся тем, что поддерживаем народ Украины в ее борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.

При этом не уточняется, вакцину какого производителя решили передать нашей стране. В Украине применялись американские вакцины Pfizer и Moderna.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины рекомендовало делать вторую бустерную вакцинацию против COVID-19. Прививки могут получить люди старше 60 лет и взрослые с хроническими болезнями.

В середине июля Всемирная организация здравоохранения объявила о начале очередной волны пандемии коронавируса в Европе.

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