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США передали Україні майже 500 000 доз вакцини від COVID-19

Фото: США передали Україні вакцину від коронавірусу (twitter.com/StateDept)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки (США) передали Україні майже 500 000 доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Державного департаменту США.

"Ми пишаємося тим, що підтримуємо народ України в її боротьбі з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

При цьому не уточнюється, вакцину якого виробника вирішили передати нашій країні. В Україні застосовувалися американські вакцини Pfizer і Moderna.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало робити другу бустерну вакцинацію проти COVID-19. Щеплення можуть отримати особи старше 60 років і дорослі з хронічними хворобами.

У середині липня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок чергової хвилі пандемії коронавірусу в Європі.

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