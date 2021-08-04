США поделились с миром 110 миллионами доз вакцины от COVID-19, - Байден
США уже отправили за границу 110 миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
Таким образом страна и сам президент США приложили немалые усилия для вакцинации людей во всем мире. Вакцины получили страны, которые нуждались в них.
"На сегодняшний день Соединенные Штаты отправили более 110 миллионов доз американских вакцин в 65 стран, которые находятся в числе наиболее пострадавших в мире", - сказал Байден.
Байден отметил, что в национальных интересах США делиться вакцинами с другими странами. Особенно это актуально в то время, когда большинство стран страдают от штамма "Дельта".
"Я очень ясно дал понять, что нам нужно атаковать этот вирус глобально, а не только дома. Потому что это в собственных интересах Америки. Вирус не знает границ. Нет достаточно высокой стены или достаточно широкого океана, чтобы защитить нас от COVID-19 в других странах", - сказал Байден.
Байден объявил, что первые из 500 миллионов доз вакцины Pfizer, заказанных его администрацией для глобального распространения, начнутся в конце августа. Ожидается, что из этих доз 200 миллионов будут отправлены в 2021 году, а остальные 300 миллионов - в 2022 году.
Напомним, что ВОЗ объявила об опасности для всего мира из-за распространения штамма "Дельта". По мнению организации, этот штамм коронавируса может обесценить все достижения в борьбе с пандемией.
Ранее сообщалось, что Pfizer рассчитывает продать больше вакцин до конца года, чем ожидалось ранее. Это связано с тем, что страны стали заказывать больше.