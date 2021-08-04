США поділилися зі світом 110 мільйонами доз вакцини від COVID-19, - Байден
США вже відправили за кордон 110 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Про це заявив президент США Джо Байден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
Таким чином країна і сам президент США зробили чималі зусилля для вакцинації людей у всьому світі. Вакцини отримали країни, які потребували їх.
"На сьогоднішній день Сполучені Штати відправили понад 110 мільйонів доз американських вакцин в 65 країн, які знаходяться в числі найбільш постраждалих у світі", - сказав Байден.
Байден зазначив, що в національних інтересах США ділитися вакцинами з іншими країнами. Особливо це актуально в той час, коли більшість країн страждають від штаму "Дельта".
"Я дуже ясно дав зрозуміти, що нам потрібно атакувати цей вірус глобально, а не тільки вдома. Тому що це у власних інтересах Америки. Вірус не знає кордонів. Немає достатньо високої стіни або достатньо широкого океану, щоб захистити нас від COVID-19 в інших країнах", - сказав Байден.
Байден оголосив, що перші з 500 мільйонів доз вакцини Pfizer, замовлених його адміністрацією для глобального поширення, почнуться в кінці серпня. Очікується, що з цих доз 200 мільйонів будуть відправлені в 2021 році, а решта 300 мільйонів - в 2022 році.
Нагадаємо, що ВООЗ оголосила про небезпеку для всього світу через поширення штаму " Дельта". На думку організації, цей штам коронавірусу може знецінити всі досягнення в боротьбі з пандемією.
Раніше повідомлялося, що Pfizer розраховує продати більше вакцин до кінця року, ніж очікувалося раніше. Це пов'язано з тим, що країни стали замовляти більше.