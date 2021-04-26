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США поділяться своїм запасом вакцини AstraZeneca після її схвалення

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 26 квітня 2021 21:32
США поділяться своїм запасом вакцини AstraZeneca після її схвалення Фото: США поділяться вакциною AstraZeneca (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки вирішили поділитися зі світом своїми запасами вакцини від коронавірусу, розробленою компанією AstraZeneca. Однак спочатку ця вакцина має отримати схвалення американського регулятора FDA.

Про це пише агентство Associated Press.

За даними агентства, найближчими місяцями для експорту будуть доступні 60 млн доз вакцини AstraZeneca. Наразі на території США виготовили близько 10 млн доз цієї вакцини, але вони ще не пройшли перевірку на "відповідність очікувань щодо якості продукції".

Дозволити експорт AstraZeneca вирішили з огляду на впевненість в постачанні трьох вакцин, особливо після відновлення вакцинації препаратом Johnson & Johnson. Крім того, останнім часом США перебувають під постійним тиском з метою поділитися вакцинами зі світом, адже деякі країни, наприклад, Індія, зіткнулися з серйозними спалахами COVID.

"З огляду на великий запас вакцин, який вже є в США і який був дозволений FDA, і враховуючи, що вакцина AstraZeneca не дозволена для використання в США, нам не потрібно використовувати вакцину AstraZeneca тут протягом наступних декількох місяців. Тому США розглядають варіанти передачі доз AstraZeneca іншим країнам", - заявив представник Білого дому Джефф Зієнтс.

Нагадаємо, 8 грудня 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп заборонив експортувати вакцини від коронавірусу іншим країнам, поки ними не будуть забезпечені американці. Він тоді підписав відповідний документ.

А сьогодні президент США Джо Байден пообіцяв Індії допомогти боротися з серйозним спалахом коронавірусу. США направили в Індії матеріали для виготовлення вакцин.

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