США поділяться своїм запасом вакцини AstraZeneca після її схвалення

Сполучені Штати Америки вирішили поділитися зі світом своїми запасами вакцини від коронавірусу, розробленою компанією AstraZeneca. Однак спочатку ця вакцина має отримати схвалення американського регулятора FDA.

За даними агентства, найближчими місяцями для експорту будуть доступні 60 млн доз вакцини AstraZeneca. Наразі на території США виготовили близько 10 млн доз цієї вакцини, але вони ще не пройшли перевірку на "відповідність очікувань щодо якості продукції".

Дозволити експорт AstraZeneca вирішили з огляду на впевненість в постачанні трьох вакцин, особливо після відновлення вакцинації препаратом Johnson & Johnson. Крім того, останнім часом США перебувають під постійним тиском з метою поділитися вакцинами зі світом, адже деякі країни, наприклад, Індія, зіткнулися з серйозними спалахами COVID.

"З огляду на великий запас вакцин, який вже є в США і який був дозволений FDA, і враховуючи, що вакцина AstraZeneca не дозволена для використання в США, нам не потрібно використовувати вакцину AstraZeneca тут протягом наступних декількох місяців. Тому США розглядають варіанти передачі доз AstraZeneca іншим країнам", - заявив представник Білого дому Джефф Зієнтс.