В США подростков призывают пройти вакцинацию: госпитализированных стало больше

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (), новые данные исследователей агентства показали, что каждому третьему подростку, заболевшему COVID-19 в начале этого года, потребовалась госпитализация.

Директор CDC Рошель Валенски выразила обеспокоенность по этому поводу. Она отметила, что в некоторых случаях подросткам требуется искусственная вентиляция легких.

"Я глубоко обеспокоена количеством госпитализированных подростков и опечалена количеством подростков, которым требовалось лечение в отделениях интенсивной терапии или искусственной вентиляции легких", - заявила Валенски.

Валенски отметила, что этих страданий можно было бы избежать, если бы дети прошли вакцинацию.