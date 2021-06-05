UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США подростков призывают пройти вакцинацию: госпитализированных стало больше

Автор: Наталья Скороход

В США подростков просят как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса. Проблема в том, что госпитализировать с этим диагнозом стали больше детей.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (), новые данные исследователей агентства показали, что каждому третьему подростку, заболевшему COVID-19 в начале этого года, потребовалась госпитализация.

Директор CDC Рошель Валенски выразила обеспокоенность по этому поводу. Она отметила, что в некоторых случаях подросткам требуется искусственная вентиляция легких.

"Я глубоко обеспокоена количеством госпитализированных подростков и опечалена количеством подростков, которым требовалось лечение в отделениях интенсивной терапии или искусственной вентиляции легких", - заявила Валенски.

Валенски отметила, что этих страданий можно было бы избежать, если бы дети прошли вакцинацию.

Напомним, в Евросоюзе начинают вакцинировать подростков от коронавируса. Пройти вакцинацию могут дети от 12 лет.

Ранее сообщалось, что вакцинировать детей от коронавируса скоро начнут и во Франции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцинация