В США подростков призывают пройти вакцинацию: госпитализированных стало больше

В США подростков просят как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса. Проблема в том, что госпитализировать с этим диагнозом стали больше детей.
Об этом сообщает Reuters.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (), новые данные исследователей агентства показали, что каждому третьему подростку, заболевшему COVID-19 в начале этого года, потребовалась госпитализация.
Директор CDC Рошель Валенски выразила обеспокоенность по этому поводу. Она отметила, что в некоторых случаях подросткам требуется искусственная вентиляция легких.
"Я глубоко обеспокоена количеством госпитализированных подростков и опечалена количеством подростков, которым требовалось лечение в отделениях интенсивной терапии или искусственной вентиляции легких", - заявила Валенски.
Валенски отметила, что этих страданий можно было бы избежать, если бы дети прошли вакцинацию.
Напомним, в Евросоюзе начинают вакцинировать подростков от коронавируса. Пройти вакцинацию могут дети от 12 лет.
Ранее сообщалось, что вакцинировать детей от коронавируса скоро начнут и во Франции.