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У США підлітків закликають пройти вакцинацію: госпіталізованих стало більше

Автор: Наталья Скороход

У США підлітків просять якнайшвидше пройти вакцинацію від коронавірусу. Проблема в тому, що госпіталізувати з цим діагнозом стали більше дітей.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань в США (), нові дані дослідників агентства показали, що кожному третьому підлітку, який захворів на COVID-19 на початку цього року, потрібна була госпіталізація.

Директор CDC Рошель Валенскі висловила стурбованість з цього приводу. Вона зазначила, що в деяких випадках підліткам потрібна штучна вентиляція легенів.

"Я глибоко стурбована кількістю госпіталізованих підлітків і засмучена кількістю підлітків, яким було потрібно лікування у відділеннях інтенсивної терапії або штучної вентиляції легенів", - заявила Валенскі.

Валенскі зазначила, що цих страждань можна було б уникнути, якби діти пройшли вакцинацію.

Нагадаємо, в Євросоюзі починають вакцинувати підлітків від коронавірусу. Пройти вакцинацію можуть діти від 12 років.

Раніше повідомлялося, що вакцинувати дітей від коронавірусу скоро почнуть і у Франції.

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