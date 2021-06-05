У США підлітків закликають пройти вакцинацію: госпіталізованих стало більше

У США підлітків просять якнайшвидше пройти вакцинацію від коронавірусу. Проблема в тому, що госпіталізувати з цим діагнозом стали більше дітей.
Про це повідомляє Reuters.
За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань в США (), нові дані дослідників агентства показали, що кожному третьому підлітку, який захворів на COVID-19 на початку цього року, потрібна була госпіталізація.
Директор CDC Рошель Валенскі висловила стурбованість з цього приводу. Вона зазначила, що в деяких випадках підліткам потрібна штучна вентиляція легенів.
"Я глибоко стурбована кількістю госпіталізованих підлітків і засмучена кількістю підлітків, яким було потрібно лікування у відділеннях інтенсивної терапії або штучної вентиляції легенів", - заявила Валенскі.
Валенскі зазначила, що цих страждань можна було б уникнути, якби діти пройшли вакцинацію.
Нагадаємо, в Євросоюзі починають вакцинувати підлітків від коронавірусу. Пройти вакцинацію можуть діти від 12 років.
Раніше повідомлялося, що вакцинувати дітей від коронавірусу скоро почнуть і у Франції.