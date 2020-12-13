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США получат первую партию вакцин от коронавируса уже в понедельник

Автор: Инна Собора

Первая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer / BioNTech поступит в различные штаты страны рано утром в понедельник. Вакцину получат около 450 учреждений.

Об этом пишет "Голос Америки".

Так, транспортные компании доставят около 3 миллионов доз вакцины от Pfizer в почти 150 распределительных центров.

Хотя до сих пор неясно, кто именно будет вакцинирован первым, в Белом доме заявили, что приоритетом станут медицинские работники и клиенты домов престарелых. Окончательное решение об этом примут органы здравоохранения.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп в обращении к американцам объявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Напомним, первой в мире вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech зарегистрировала Великобритания.

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