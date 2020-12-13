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США отримають першу партію вакцин від коронавіруса вже в понеділок

Автор: Инна Собора

Перша партія вакцини від коронавіруса виробництва Pfizer / BioNTech надійде в різні штати країни рано вранці в понеділок. Вакцину отримають близько 450 установ.

Про це пише "Голос Америки".

Так, транспортні компанії доставлять близько 3 мільйонів доз вакцини від Pfizer в майже 150 розподільчих центрів.

Хоча до цих пір неясно, хто саме буде вакцинована першим, в Білому домі заявили, що пріоритетом стануть медичні працівники та клієнти будинків престарілих. Остаточне рішення про це приймуть органи охорони здоров'я.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп у зверненні до американців оголосив, що Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалив вакцину від коронавіруса компаній Pfizer і BioNTech.

Нагадаємо, першою в світі вакцину від коронавіруса Pfizer і BioNTech зареєструвала Великобритания.

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