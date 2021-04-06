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США помогают Украине подготовиться к получению вакцины Pfizer

Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты помогают Украине подготовиться к получению будущих партий вакцины от коронавируса компании Pfizer. Украине помогает Агентство США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщило посольство США в Украине.

Как рассказали в посольстве, агентство USAID работает над заключением контракта с поставщиком логистических услуг по просьбе украинского правительства.

"USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и других утвержденных вакцин, оказывая прямую поддержку цепей ультрахолодного хранения и транспортировки и поддерживая усилия для предоставления точной информации о вакцинах", - заявили в представительстве США.

Кроме того, посольство США приветствовало заключение контракта между Украиной и компанией Pfizer на 10 млн доз вакцины от коронавируса. В посольстве подчеркнули, что это "приближает будущее без COVID".

Вакцина Pfizer требует хранения при температуре от -80 до -60 градусов по Цельсию. Транспортировка этой вакцины осуществляется в специальных морозильных боксах. В конце февраля американские СМИ писали, что условия хранения вакцины Pfizer могут стать более доступными. Вакцину могут разрешить хранить в обычных аптечных морозильных камерах.

Как писало РБК-Украина, о заключении контракта на 10 млн доз вакцины Pfizer стало известно сегодня вечером. Соглашение о поставках вакцины в Украину было достигнуто во время февральской встречи президента Украины с главой компании Pfizer.

Позже глава Минздрава Максим Степанов рассказал, когда Украина начнет получать первые партии вакцины Pfizer в рамках этого контракта.

Кроме того, вакцину Pfizer Украина должен получить от глобального механизма COVAX.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиУкраинапомощьВакцина от коронавируса
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