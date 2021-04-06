США допомагають Україні підготуватися до отримання вакцини Pfizer

Як розповіли в посольстві, агентство USAID працює над укладенням контракту з надавачем логістичних послуг на прохання українського уряду.

"USAID допомагає підготуватися до отримання вакцини Pfizer та інших затверджених вакцин, надаючи пряму підтримку ланцюгів ультрахолодного зберігання і транспортування та підтримуючи зусилля з надання точної інформації про вакцини", - заявили у представництві США.

Крім того, посольство США привітало укладення контракту між Україною та компанією Pfizer на 10 млн доз вакцини від коронавірусу. У посольстві наголосили, що це "наближає майбутнє без COVID".

Вакцина Pfizer вимагає зберігання при температурі від -80 до -60 градусів за Цельсієм. Транспортування цієї вакцини здійснюється у спеціальних морозильних боксах. Наприкінці лютого американські ЗМІ писали, що умови зберігання вакцини Pfizer можуть стати доступнішими. Вакцину можуть дозволити зберігати у звичайних аптечних морозильних камерах.