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США допомагають Україні підготуватися до отримання вакцини Pfizer

Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки допомагають Україні підготуватися до отримання майбутніх партій вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Україні допомагає Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомило посольство США в Україні.

Як розповіли в посольстві, агентство USAID працює над укладенням контракту з надавачем логістичних послуг на прохання українського уряду.

"USAID допомагає підготуватися до отримання вакцини Pfizer та інших затверджених вакцин, надаючи пряму підтримку ланцюгів ультрахолодного зберігання і транспортування та підтримуючи зусилля з надання точної інформації про вакцини", - заявили у представництві США.

Крім того, посольство США привітало укладення контракту між Україною та компанією Pfizer на 10 млн доз вакцини від коронавірусу. У посольстві наголосили, що це "наближає майбутнє без COVID".

Вакцина Pfizer вимагає зберігання при температурі від -80 до -60 градусів за Цельсієм. Транспортування цієї вакцини здійснюється у спеціальних морозильних боксах. Наприкінці лютого американські ЗМІ писали, що умови зберігання вакцини Pfizer можуть стати доступнішими. Вакцину можуть дозволити зберігати у звичайних аптечних морозильних камерах.

Як писало РБК-Україна, про укладення контракту на 10 млн доз вакцини Pfizer стало відомо сьогодні ввечері. Угода про постачання вакцини в Україну була досягнута під час лютневої зустрічі президента України з очільником компанії Pfizer.

Пізніше глава МОЗ Максим Степанов розповів, коли Україна почне отримувати перші партії вакцини Pfizer в рамках цього контракту.

Крім того, вакцину Pfizer Україна має отримати від глобального механізму COVAX.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїнапомощьВакцина від коронавірусу
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