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В США примут путешественников с COVID-прививками, признанными ВОЗ

Автор: Наталья Скороход

В США с ноября начнут принимать иностранцев, прошедших полную вакцинацию от коронавируса. При этом вакцины, которыми привиты путешественники, должны быть одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель CDC сообщила изданию, что шесть вакцин, одобренных FDA или внесенных в список ВОЗ для экстренного использования, будут соответствовать критериям для поездки в США.

На признании в США прививок от коронавируса, одобренных ВОЗ, настаивали многие страны, поскольку вакцины, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, широко не используются во всех странах.

Новые правила коснуться полностью вакцинированных авиапассажиров из 26 так называемых стран Шенгенского соглашения в Европе, а также из Великобритании, Ирландии, Китая, Индии, Южной Африки, Ирана и Бразилии.

Напомним, что Великобритания признает COVID-серификаты, которые выданы в Украине. Новые правила въезда начнут действовать в этом месяце.

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