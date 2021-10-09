В США примут путешественников с COVID-прививками, признанными ВОЗ

Представитель CDC сообщила изданию, что шесть вакцин, одобренных FDA или внесенных в список ВОЗ для экстренного использования, будут соответствовать критериям для поездки в США.

На признании в США прививок от коронавируса, одобренных ВОЗ, настаивали многие страны, поскольку вакцины, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, широко не используются во всех странах.

Новые правила коснуться полностью вакцинированных авиапассажиров из 26 так называемых стран Шенгенского соглашения в Европе, а также из Великобритании, Ирландии, Китая, Индии, Южной Африки, Ирана и Бразилии.