В США призывают беременных женщин пройти вакцинацию от COVID-19
В США призывают беременных женщин пройти вакцинацию от COVID-19. Медицинское заключение выпустили Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Беременных, недавно родивших или пытающихся забеременеть женщин призывают пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы предотвратить серьезные заболевания и смерть.
CDC настораживает тот факт, что вакцинация беременных женщин снизилась по сравнению с населением в целом. Согласно данным, только 31% беременных в США были вакцинированы от COVID-19.
Агентство здравоохранения заявило, что в августе беременные женщины должны быть вакцинированы против COVID-19, основываясь на новом анализе, который не показал повышенного риска выкидыша.
CDC заявил, что помимо риска тяжелого заболевания и смерти для беременных, существует повышенный риск преждевременных родов у людей, инфицированных COVID-19.
Агентство здравоохранения в своем последнем сообщении привело данные, согласно которым примерно 97% беременных, госпитализированных с коронавирусом, не были вакцинированы.
Напомним, что в США назвали вакцину, которая лучше других защищает от госпитализации в результате заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что у невакцинированных людей в 11 раз больше шансов умереть от COVID-19. Об этом рассказали в CDC.