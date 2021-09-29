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У США закликають вагітних жінок пройти вакцинацію від COVID-19

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США, Середа 29 вересня 2021 23:14
У США закликають вагітних жінок пройти вакцинацію від COVID-19 Фото: у США закликають вагітних жінок пройти вакцинацію від COVID-19
Автор: Наталья Скороход

У США закликають вагітних жінок пройти вакцинацію від COVID-19. Медичний висновок випустили центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вагітних, жінок, які нещодавно народили або намагаються завагітніти, закликають пройти вакцинацію від COVID-19, щоб запобігти серйозним захворюванням і смерті.

CDC насторожує той факт, що вакцинація вагітних жінок знизилася в порівнянні з населенням в цілому. Згідно з даними, тільки 31% вагітних в США були вакциновані від COVID-19.

Агентство охорони здоров'я заявило, що в серпні вагітні жінки повинні бути вакциновані проти COVID-19, грунтуючись на новому аналізі, який не показав підвищеного ризику викидня.

CDC заявив, що крім ризику важкого захворювання і смерті для вагітних, існує підвищений ризик передчасних пологів у людей, інфікованих COVID-19.

Агентство охорони здоров'я у своєму останньому повідомленні навело дані, згідно з якими приблизно 97% вагітних, госпіталізованих з коронавірусом, не були вакциновані.

Нагадаємо, що в США назвали вакцину, яка краще за інших захищає від госпіталізації в результаті зараження коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що у невакцинованих людей в 11 разів більше шансів померти від COVID-19. Про це розповіли в CDC.

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