США призывают мировых лидеров приблизиться к цели вакцинации от COVID-19
США призывают мировых лидеров приблизиться к общей цели вакцинации от коронавируса, которая предусматривает вакцинацию для 70% населения планеты до 2022 года. Об этом говорится в документе, который будет представлен США в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации издания, США призывает лидеров стран, международные организации и группы частного сектора объединить усилия в борьбе с коронавирусом.
В документе содержится просьба к странам, имеющим соответствующие возможности, пожертвовать миллиард дополнительных доз вакцины и ускорить доставку уже запланированных 2 миллиардов доз в другие страны.
В документе также содержится призыв США к более богатым странам обеспечить выделение не менее 3 миллиардов долларов в 2021 году и 7 миллиардов долларов в 2022 году на готовность к вакцинам и на борьбу с нерешительностью в отношении вакцинации.
Другие ключевые цели включают обеспечение того, чтобы как минимум один из 1000 человек проходил еженедельное тестирование до конца 2021 года, и наращивание мощностей, чтобы все медицинские работники имели доступ к средствам индивидуальной защиты, таким как маски, в 2021 году.
В законопроекте также содержится призыв к более богатым странам предоставить 2 миллиарда долларов для увеличения поставок жидкого кислорода, пожертвовать не менее 1 миллиарда тестовых наборов к 2022 году странам с низким и ниже среднего уровнями доходов и пожертвовать 3 миллиарда долларов на терапевтические лекарства от COVID-19.
Также США призывают частный сектор профинансировать глобальную стратегию на 2 миллиарда долларов по увеличению поставок кислородных систем к концу следующего года и сделать наборы для тестирования доступными в более бедных странах по цене не более 1 доллара за комплект.
Напомним, что в Нью-Йорке стартовала 76-я сессия Генассамблеи ООН. На ней обсудят коронавирус, климат и другие мировые проблемы.