США призывают мировых лидеров приблизиться к цели вакцинации от COVID-19

США призывают мировых лидеров приблизиться к общей цели вакцинации от коронавируса , которая предусматривает вакцинацию для 70% населения планеты до 2022 года. Об этом говорится в документе, который будет представлен США в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По информации издания, США призывает лидеров стран, международные организации и группы частного сектора объединить усилия в борьбе с коронавирусом.

В документе содержится просьба к странам, имеющим соответствующие возможности, пожертвовать миллиард дополнительных доз вакцины и ускорить доставку уже запланированных 2 миллиардов доз в другие страны.

В документе также содержится призыв США к более богатым странам обеспечить выделение не менее 3 миллиардов долларов в 2021 году и 7 миллиардов долларов в 2022 году на готовность к вакцинам и на борьбу с нерешительностью в отношении вакцинации.

Другие ключевые цели включают обеспечение того, чтобы как минимум один из 1000 человек проходил еженедельное тестирование до конца 2021 года, и наращивание мощностей, чтобы все медицинские работники имели доступ к средствам индивидуальной защиты, таким как маски, в 2021 году.

В законопроекте также содержится призыв к более богатым странам предоставить 2 миллиарда долларов для увеличения поставок жидкого кислорода, пожертвовать не менее 1 миллиарда тестовых наборов к 2022 году странам с низким и ниже среднего уровнями доходов и пожертвовать 3 миллиарда долларов на терапевтические лекарства от COVID-19.