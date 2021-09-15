США закликають світових лідерів наблизитися до мети вакцинації від COVID-19

США закликають світових лідерів наблизитися до спільної мети вакцинації від коронавірусу , яка передбачає вакцинацію для 70% населення планети до 2022 року. Про це йдеться в документі, який буде представлений США в рамках Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За інформацією видання, США закликає лідерів країн, міжнародні організації та групи приватного сектора об'єднати зусилля в боротьбі з коронавірусом.

У документі міститься прохання до країн, що мають відповідні можливості, пожертвувати мільярд додаткових доз вакцини і прискорити доставку вже запланованих 2 мільярдів доз в інші країни.

У документі також міститься заклик США до багатших країн забезпечити виділення не менше 3 мільярдів доларів у 2021 році та 7 мільярдів доларів у 2022 році на готовність до вакцин і на боротьбу з нерішучістю щодо вакцинації.

Інші ключові цілі включають забезпечення того, щоб принаймні одна з 1000 осіб проходила щотижневе тестування до кінця 2021 року, і нарощування потужностей, щоб всі медичні працівники мали доступ до засобів індивідуального захисту, таких як маски, у 2021 році.

Законопроєкт також закликає багатші країни надати 2 мільярди доларів для збільшення постачання рідкого кисню, пожертвувати щонайменше 1 мільярд тестових наборів до 2022 року країнам з низьким і нижчим середнім рівнем доходів та пожертвувати 3 мільярди доларів на терапевтичні ліки проти COVID-19.