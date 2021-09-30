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В США провели новое исследование эффективности вакцины AstraZeneca

Автор: Наталья Скороход

В США провели новые клинические испытания, чтоб определить эффективность вакцины AstraZeneca. Отмечается, что прежние данные исследований, предоставленные британским производителем лекарств в марте, уже устарели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

AstraZeneca

Исследование показало, что вакцина AstraZeneca продемонстрировала 74% эффективности в предотвращении симптоматических заболеваний. Также отмечается, что эффективность вакцины увеличивается до 83,5% у людей в возрасте от 65 лет и старше. Согласно новому исследованию, эффективность вакцины оказалась ниже, чем промежуточный показатель, который в марте опубликовал британский производитель лекарств. Тогда эффективность AstraZeneca оценивалась в 79%.

Напомним, что вакцина Moderna защищает от госпитализации лучше других вакцин. Об этом заявили в CDC.

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