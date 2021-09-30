У США провели нове дослідження ефективності вакцини AstraZeneca

У США провели нові клінічні випробування, щоб визначити ефективність вакцини AstraZeneca. Відзначається, що колишні дані досліджень, надані британським виробником ліків в березні, вже застаріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
AstraZeneca
Дослідження показало, що вакцина AstraZeneca продемонструвала 74% ефективності в запобіганні симптоматичних захворювань. Також наголошується, що ефективність вакцини збільшується до 83,5% у людей у віці від 65 років і старше. Згідно з новим дослідженням, ефективність вакцини виявилася нижчою, ніж проміжний показник, який у березні опублікував британський виробник ліків. Тоді ефективність AstraZeneca оцінювалася в 79%.
Нагадаємо, що вакцина Moderna захищає від госпіталізації краще за інших вакцин. Про це заявили в CDC.